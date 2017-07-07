Экс-игрок "Анжи" перебрался в "Олимпиакос"

Марокканский полузащитник "Гранады" Мехди Карсела-Гонсалес перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с греческим клубом контракт до лета 2020 года.

28-летний Карсела-Гонсалес выступал за "Гранаду" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 5 голов. Ранее играл за "Стандард", "Анжи" и "Бенфику". За сборную Марокко сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Чемпион Бельгии, чемпион Португалии, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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