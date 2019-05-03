Экс-игрок "Арсенала": "Эмери проделал отличную работу в "Арсенале" при защитниках уровня нижней шестерки АПЛ"

Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас выразил свое мнение о работе главного тренера команды Унаи Эмери.

"Видимо боссы "Арсенала" попросили Эмери дождаться конца сезона, чтобы посмотреть, выиграет ли команда Лигу Европы или сможет финишировать в топ-4. Унаи проделал отличную работу в "Арсенале" при защитниках уровня нижней шестерки Премьер-лиги. Да, он ошибался, но кто не допустил бы ошибок с такой защитой? Где талантливые защитники из академии "Арсенала"? Если клуб не может заплатить больших денег за защитников, то должен заниматься воспитанием игроков.

За Мустафи заплатили более 45 миллионов евро, а он стал самой большой ошибкой, а Папастатопулусу не хватает скорости.

Эмери нужны 4-5 защитников и это тревожит, потому что в этом случае "Арсеналу" предстоит перестройка. Но я верю в Эмери. Он знает, чего хочет и как этого добиться", - цитирует Николаса Sky Sports.

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