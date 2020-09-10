Экс-игрок "Арсенала" Манноне стал игроком "Монако"

Экс-голкипер "Арсенала" Вито Манноне стал игроком "Монако". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны уже заключили контракт, срок которого пока не оглашается.

Последним клубом, в котором играл 32-летний вратарь, был "Рединг". Этим летом футболист покинул команду по истечении срока действия.

Манноне - воспитанник "Арсенала". За лондонский клуб он провел 23 встречи. Также футболист выступал в "Барнсли", "Халл Сити", "Сандерленде", американском "Миннесота Юнайтед" и датском "Эсбьерге".

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