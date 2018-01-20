Экс-игрок "Арсенала" Николас советует "канонирам" приобрести форварда "МЮ"

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Экс-игрок "Арсенала" Николас советует "канонирам" приобрести форварда "МЮ"

Экс-игрок "Арсенала" Чарли Николас хочет видеть в форварда "Манчестр Юнайтед" Антони Мартиаля в лондонском клубе.

"Вот если бы представители "Арсенала" сказали Мартиалю: "Ты можешь стать новым Тьерри Анри". "Канониры" заработали 34 миллиона евро на продаже Санчеса, 23 миллиона - на продаже Уолкотта, так идите ва-банк. Забудьте о Малкоме и других футболистах, дайте Мартиалю ту зарплату, которую он хочет.

Летом "Арсенал" хотел заполучить Стерлинга, но Мартиаль как футболист гораздо лучше. Он может стать одним из лучших в мире" - приводит слова Николаса Sqawka.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не будет включать Мартиаля в сделку по Санчесу. | http://soccernews.ru

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