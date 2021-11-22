Экс-игрок "Арсенала" обвинил Роналду в провале "Манчестер Юнайтед"

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Экс-игрок "Арсенала" обвинил Роналду в провале "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон выразил мнение, что португальский форвард Криштиану Роналду виновен в провале "Манчестер Юнайтед".

"Мне жаль, что так вышло с Сульшером. У него был план в начале сезона. Он давно просил Санчо и получил его, а Кавани продлили еще на год. Планировалось, что Кавани будет играть через матч, Санчо будет выходить на одном фланге, Рэшфорд - на другом, а Гринвуда использовать в ротации. Это были бы темп, сила, молодость и энергия.

Но перед началом сезона Сульшеру дали Роналду. Из-за этого весь план провалился. Роналду не сделал "Манчестер Юнайтед" сильнее. С ним команда не может играть на контратаках. "МЮ" вынужден был подписать Криштиану только из-за интереса к нему со стороны "Манчестер Сити", - написал Мерсон в своей колонке для Sky Sports.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 14 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Роналду высказался об отставке Сульшера с поста наставника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru 
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