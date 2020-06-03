Экс-игрок "Арсенала" Пирес выразил желание начать карьеру главного тренера

Экс-хавбек "Арсенала" Робер Пирес рассказал, что хочет начать тренерскую карьеру.

Последние несколько лет 46-летний спортсмен участвовал в тренировочном процессе лондонцев, однако тренером как таковым не являлся.

"Я выбрал свой путь, который позволяет мне остаться в футболе. Думаю, тренерство - хорошая работа, даже ксли очень трудна. Думаю, в ближайшие году пойду на тренерские курсы. Не могу сказать, какую команду собираюсь тренировать", - передает слова Пиреса Goal.

Экс-полузащитник играл за "канониров" с 2000 по 2006 год. В составе клуба он сыграл 283 матча и забил 85 голов.

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