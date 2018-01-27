Экс-игрок "Арсенала" прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"
Экс-игрок "Арсенала" Рэй Парлор поделился мнением о переходе Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".
"Иногда Санчеса приходится силой тащить с тренировочного поля. Он всегда готов играть и не хочет пропустить ни одного матча. Нельзя все время полагаться на Ромелу Лукаку. Если бельгиец не сможет показать качественной игры, теперь за его спиной будет еще один игрок, способный забивать голы.
Возможно, Алексис будет более эффективным, чем окружающие его одноклубники. Он может провести блестящий сезон. Видимо, именно по этой причине он хотел заключить сделку как можно быстрее. Теперь у манкунианцев будет больше шансов на победу в Лиге Чемпионов" - приводит слова Парлора Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20