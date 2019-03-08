Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет

Известный ганский полузащитник Эммануэл Фримпонг завершил футбольную карьеру, сообщает Fichajes.

По сведениям издания, футболист принял такое решение из-за хронических проблем с коленом.

27-летний Фримпонг является воспитанником "Арсенала". За свою карьеру он выступал за лондонский "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Чарльтон", "Фулхэм", "Барнсли", "Уфа", тульский "Арсенал", "Эскильстуну" и "Эрмис". За сборную Ганы сыграл 1 матч.

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