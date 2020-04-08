Экс-игрок "Атлетико": "Месси всегда должен получать "Золотой мяч"

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Экс-игрок "Атлетико": "Месси всегда должен получать "Золотой мяч"

Бывший защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис выразил мнение, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси должен получать "Золотой мяч" каждый год.

"Чтобы остановить Месси я всегда бил его по ногам. Но он никогда не злился на меня. Я восхищаюсь им как футболистом, но никогда не менялся с ним футболками, так как выхожу на поле, чтобы выигрывать.

Болельщикам нужно наслаждаться его игрой, так как неизвестно, через сколько десятилетий появится еще один такой же футболист. Месси всегда должен получать "Золотой мяч", - приводит слова Луиса Panenka.

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