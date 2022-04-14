Экс-игрок "Атлетико" на автомобиле сбил свою бывшую жену (видео)

Фото: твиттер Эдуардо Сальвио/Автор неизвестен

Полузащитник "Бока Хуниорс" Эдуардо Сальвио травмировал бывшую жену Магали Аравену, задев ее автомобилем, и сейчас разыскивается полицией, сообщает AS.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля. Аравена застала Сальвио в машине с другой женщиной и устроила скандал. Футболист в какой-то момент перестал пререкаться и решил уехать, зацепив автомобилем Магали, которая в результате этого получила травму ногу.

Un nuevo video muestra cómo Eduardo Salvio abandona el lugar de los hechos luego de atropellar a su ex pareja, Magalí Aravena, en Puerto Madero. pic.twitter.com/Oi0ug4itBC — Radio Mitre (@radiomitre) April 14, 2022

31-летний Сальвио выступает за "Боку Хуниорс" с 2019 года. Ранее играл за "Ланус", "Атлетико" и "Бенфику". За сборную Аргентины сыграл 14 матчей.

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