Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

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Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Экс-игрок "Аякса" Абдельхак Нури спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней вышел из комы. Об этом информирует talkSPORT.

По данным источника, 22-летний футболист может самостоятельно есть и сидеть.

Напомним, у Нури в матче с "Вердером" 8 июля 2017 года случился приступ аритмии, из-за чего он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Клуб сообщил, что футболист пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

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