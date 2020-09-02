Экс-игрок "Барселоны" Артур - о переходе в "Ювентус": "Возможность играть с Роналду - это мечта"

Новичок "Ювентуса" Артур на своей презентации высказался о переходе в туринский клуб.

"Это очень важный день для меня. Благодарен своей семье и руководству "Ювентуса", которое приняло меня наилучшим образом. Даже болельщики уже писали мне в соцсетях. Пока я не могу сказать, что чувствую себя как дома, но я близок к этому. Счастлив быть здесь. Иметь возможность играть вместе с такими чемпионами, вместе с Роналду - это мечта", - заявил бразильский хавбек.