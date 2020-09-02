Экс-игрок "Барселоны" Артур - о переходе в "Ювентус": "Возможность играть с Роналду - это мечта"
Новичок "Ювентуса" Артур на своей презентации высказался о переходе в туринский клуб.
"Это очень важный день для меня. Благодарен своей семье и руководству "Ювентуса", которое приняло меня наилучшим образом. Даже болельщики уже писали мне в соцсетях. Пока я не могу сказать, что чувствую себя как дома, но я близок к этому. Счастлив быть здесь. Иметь возможность играть вместе с такими чемпионами, вместе с Роналду - это мечта", - заявил бразильский хавбек.
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|Болонья
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|Сассуоло
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|Фиорентина
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|Торино
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|Сампдория
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|Лечче
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