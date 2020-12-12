Экс-игрок "Барселоны" Артур: "Роналду просто офигенный"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Артур поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Меня удивило, как он работает. Я слышал об этом ранее, но когда ты видишь всё сам, это впечатляет. Бывали дни, когда мы возвращались в два часа ночи, потому что играли поздно, а Роналду шёл тренироваться. Я в шутку говорю ему, что он больной. В целом же Криштиану просто офигенный. Он всегда рядом и помогает, если я что-то не понимаю.

Роналду даже давал мне советы по питанию. Он заботится о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой. Они очень хорошие люди", - приводит слова бразильца Marca.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил Артура у "Барселоны", за которую он выступал на протяжении двух сезонов. Трансфер хавбека обошёлся "старой синьоре" в 72 миллиона евро.

Роналду в феврале исполнится 36 лет. В текущем сезоне португалец забил 12 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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