Экс-игрок "Барселоны" Артур: "Роналду просто офигенный"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Артур поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.
"Меня удивило, как он работает. Я слышал об этом ранее, но когда ты видишь всё сам, это впечатляет. Бывали дни, когда мы возвращались в два часа ночи, потому что играли поздно, а Роналду шёл тренироваться. Я в шутку говорю ему, что он больной. В целом же Криштиану просто офигенный. Он всегда рядом и помогает, если я что-то не понимаю.
Роналду даже давал мне советы по питанию. Он заботится о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой. Они очень хорошие люди", - приводит слова бразильца Marca.
Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил Артура у "Барселоны", за которую он выступал на протяжении двух сезонов. Трансфер хавбека обошёлся "старой синьоре" в 72 миллиона евро.
Роналду в феврале исполнится 36 лет. В текущем сезоне португалец забил 12 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.
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|26
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|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17