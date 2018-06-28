Экс-игрок "Барселоны" близок к переходу в "Милан"

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Экс-игрок "Барселоны" близок к переходу в "Милан"

Хавбек "Гамбурга" Ален Халилович в шаге от перехода в "Милан".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 22-летний хорват уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "россонери".

В минувшем сезоне Халилович играл в аренде за "Лас-Пальмас".

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