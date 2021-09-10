Экс-игрок "Барселоны" Глеб высказался о словах Путина по лимиту на легионеров



Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мнением о словах президента Российской Федерации Владимира Путина, который выступил против лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

"Сейчас я не соглашусь с Путиным. Я считаю, что лимит в России надо отменить. Когда есть конкуренция и мотивация – футбол развивается. А когда есть лимит, футболисты получают сумасшедшие деньги, хотя близко не играют на такой уровень. Меня в России просто удивляет лимит. Если, образно, нужен левый защитник, а их по России мало, можно кого-то подписать свободным – он требует денег как игрок "Челси". И все еще борются за него. В России есть игроки хорошие, просто конкуренция должна быть здоровая", - приводит слова Глеба "Чемпионат".

Напомним, что сейчас в Российской Премьер-Лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев.

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