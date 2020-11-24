Экс-игрок "Барселоны" Халилович стал игроком "Бирмингема"

Хавбек Ален Халилович стал игроком "Бирмингема". Об этом сообщается на официальном сайте команды.



По информации источника, 24-летний футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента. Ранее у него истек контракт с "Миланом".



Соглашение игрока с "Бирмингемом" рассчитано до лета 2021 года.

Ранее футболист выступал за "Барселону", "Гамбург", "Лас-Пальмас", "Стандард" и "Херенвен".

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