Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Специю"

Фото: инстаграм Мотты

Тьяго Мотта стал новым главным тренером "Специи".

Как сообщает сайт клуба, с 38-летним специалистом подписан контракт до лета 2024 года.

Мотта пришел в команду вместо Винченцо Итальяно, ушедшего в "Фиорентину".

Отметим, что ранее Мотта работал тренером в юношеской команде ПСЖ и в "Дженоа".

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