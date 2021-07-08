Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Специю"

1 Теги специятьяго мотта

Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Специю"Фото: инстаграм Мотты

Тьяго Мотта стал новым главным тренером "Специи".

Как сообщает сайт клуба, с 38-летним специалистом подписан контракт до лета 2024 года.

Мотта пришел в команду вместо Винченцо Итальяно, ушедшего в "Фиорентину".

Отметим, что ранее Мотта работал тренером в юношеской команде ПСЖ и в "Дженоа".

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