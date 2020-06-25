Экс-игрок "Барселоны" Матьё объявил о завершении карьеры
Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матьё решил повесить бутсы на гвоздь.
36-летний француз собирался завершить карьеру в конце сезона, однако он получил серьезное повреждение колена и ему пришлось изменить планы.
Матьё известен по своим выступлениям за "Барселону", "Валенсию", "Сошо" и "Тулузу".
Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной Франции.
Читайте также: Давид Н'Гог завершил карьеру в 31-летнем возрасте. | http://soccernews.ru
главное
-
Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье
-
Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры
-
Ряд клубов РПЛ получил мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса
-
Стало известно, у кого в "Оренбурге" обнаружен коронавирус
Лента новостей
-
Экс-игрок "Барселоны" Матьё объявил о завершении карьеры
-
"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"
-
Экс-игрок "Барселоны" убедил Артура перейти в "Ювентус"
-
ЦСКА нацелился на польского хавбека
-
Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"
-
Сборная России поздравила юного болельщика с днем рождения
-
Карпин отреагировал на сообщение РПЛ на английском, что матч "Динамо" перенесен из-за форс-мажора
-
"Ливерпуль" сообщил о грядущем уходе Клайна
-
Черышев начнет матч "Валенсии" против "Эйбара" на скамейке запасных
-
L`Equipe: "Спартак" интересуется форвардом "Тулузы"
-
Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб
-
Семак в инстаграме поддержал Газизова, который высказался против "игры детьми"
-
Малком поделился ожиданиями от матча РПЛ с "Крыльями Советов"
-
Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича
-
"Ювентус" и "Барселона" согласовали обмен игроками
-
1
"Надеюсь, Рамос не обидел ребенка". Заболотный высказался о дебюте 15-летнего игрока "Мальорки"
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым
-
Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинули клуб
-
Газизов рассказал о темах, обсуждаемых на общем собрании представителей команд РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|27
|64
|2
|Порту
|27
|64
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|4
|Брага
|26
|46
|5
|ФК Фамаликао
|26
|43
|6
|Рио Аве
|27
|41
|7
|Витория Гимарайнш
|26
|39
|8
|Боавишта
|27
|35
|9
|Санта-Клара
|27
|35
|10
|Морейренсе ФК
|26
|33
|11
|Жил Висенте
|27
|30
|12
|Витория Сетубал
|27
|30
|13
|Белененсиш
|27
|30
|14
|КД Тондела
|27
|29
|15
|Маритиму
|27
|28
|16
|Пасуш де Феррейра
|27
|28
|17
|Портимоненсе
|27
|21
|18
|Дешпортиво Авеш
|27
|14