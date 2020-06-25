Экс-игрок "Барселоны" Матьё объявил о завершении карьеры

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матьё решил повесить бутсы на гвоздь.

36-летний француз собирался завершить карьеру в конце сезона, однако он получил серьезное повреждение колена и ему пришлось изменить планы.

Матьё известен по своим выступлениям за "Барселону", "Валенсию", "Сошо" и "Тулузу".

Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной Франции.

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