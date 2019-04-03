Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"
Полузащитник "Виссел Кобе" Серджи Сампер, который играл в системе "Барселоны", рассказал, что думает о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси. Об этом сообщает Marca.
"Барселона" отлично играла, она очень сильна. Я всегда говорил, что Месси на другом уровне. Он для меня лучший футболист в истории", - сказал Сампер.
В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 28 матчах, отметившись 35 голами и 14 голами.
Не пропустите:"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
-
Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"
-
"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
-
Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году
Лента новостей
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
-
"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей
-
Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"
-
Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе "Челси" в матче АПЛ
-
Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"
-
"Атлетик" переиграл "Леванте" в матче 30-го тура Примеры
-
"Зенит" может продлить контракт с сидящим в СИЗО Кокориным
-
СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки"
-
"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А
-
Карпин: "После первого гола "Ростов" стал неправильно действовать, неправильно играть в обороне"
-
Адвокат Мамаева: "Павел - сильный человек и старается держаться"
-
"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
-
"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии
-
Азмун поддержал Кокорина в инстаграме
-
Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году
-
"Валенсия" - "Реал": видеотрансляция матча 30-го тура Примеры
-
1
"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро
-
Артуро Видаль летом может перейти в "Боку Хуниорс"
-
Черданцев: "То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|29
|43
|7
|Валенсия
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22