Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"

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Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"

Полузащитник "Виссел Кобе" Серджи Сампер, который играл в системе "Барселоны", рассказал, что думает о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси. Об этом сообщает Marca.

"Барселона" отлично играла, она очень сильна. Я всегда говорил, что Месси на другом уровне. Он для меня лучший футболист в истории", - сказал Сампер. 

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 28 матчах, отметившись 35 голами и 14 голами.

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