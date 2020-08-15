Экс-игрок "Барселоны": "Месси может разозлиться и уйти"

Бывший полузащитник "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес опасается, что после позорного поражения от "Баварии" со счётом 2:8 капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси может покинуть команду.

"Думаю, неправильно предъявлять претензии только малышу. Есть риск, что он разозлится, поймёт, что здесь ему делать нечего, и решит уйти", - цитирует Суареса Cadena SER.

Напомним, что аргентинский нападающий является воспитанником "Барсы" и всю карьеру провёл в каталонском клубе.

Действующий контракт между сторонами истечёт следующим летом, о его продлении договориться пока не удаётся.

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