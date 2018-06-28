Экс-игрок "Барселоны" может перейти в "Удинезе"
"Удинезе" ведет переговоры по трансферу хорватского полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб практически договорился о переходе футболиста. Напомним, что ранее он играл за "Барселону".
В минувшем сезоне 22-летний Халилович выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды, провел за клуб 21 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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