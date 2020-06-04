Экс-игрок "Барселоны" может получить должность в "Локомотиве"

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что экс-игрок "Барселоны" Хосе Мари Бакеро может получить должность в "Локомотиве".

"Кикнадзе уже занялся изменением кадровой политики, и в менеджменте клуба начались перестановки. В скором времени к клубу должен присоединиться Хосе Мари Бакеро - легенда "Барселоны" и один из рекордсменов по количеству игр за каталонцев.

Вероятно, испанец займет пост технического директора клуба. Ходят слухи, что его рекомендовал сам Эрик Абидаль во время пребывания в Москве", - заявил Арустамян.

Бакеро выступал за "Барсу" с 1988 по 1996 год. В 2017 году он тренировал в академии каталонцев.

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