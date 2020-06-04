Экс-игрок "Барселоны" может получить должность в "Локомотиве"
Журналист Нобель Арустамян сообщил, что экс-игрок "Барселоны" Хосе Мари Бакеро может получить должность в "Локомотиве".
"Кикнадзе уже занялся изменением кадровой политики, и в менеджменте клуба начались перестановки. В скором времени к клубу должен присоединиться Хосе Мари Бакеро - легенда "Барселоны" и один из рекордсменов по количеству игр за каталонцев.
Вероятно, испанец займет пост технического директора клуба. Ходят слухи, что его рекомендовал сам Эрик Абидаль во время пребывания в Москве", - заявил Арустамян.
Бакеро выступал за "Барсу" с 1988 по 1996 год. В 2017 году он тренировал в академии каталонцев.
Читайте также: Стало известно, кто может стать спортивным директором "Локомотива". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Месси рекомендует "Барселоне" подписать вингера "Севильи"
-
"Реал" намерен подписать Камавинга этим летом
-
Экс-игрок "Барселоны" может получить должность в "Локомотиве"
-
"Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате
-
2
"Барселона" попросила фанатов записать исполнение гимна клуба
-
Игуаин травмировался на тренировке "Ювентуса"
-
АПЛ представила календарь ближайших матчей
-
"Манчестер Юнайтед" намерен поднять зарплату молодому таланту
-
Тедеско провел первую тренировку "Спартака" после карантина
-
Аршавин рассказал о разговоре с Адвокатом перед финалом Кубка УЕФА в 2008 году
-
"Динамо" сообщило о возвращении легионеров к тренировкам
-
Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника "Челси"
-
1
Иньеста собрал идеального футболиста из Месси, Роналду, Рамоса и Хави
-
1
Агент Бэйла: "Не думаю, что зарплаты футболистов должны быть снижены"
-
1
Стали известны даты полуфиналов и финала Кубка Италии
-
"Тоттенхэм" объявил о взятии многомиллионного кредита
-
"Челси" лидирует в борьбе за Вернера
-
"Он был никакой, ноль". Павлюченко вспомнил, как Харри Кейн начинал карьеру
-
"Монако" готов заплатить 40 миллионов евро за воспитанника "Реала"
-
Агент Гайча прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20