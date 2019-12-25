Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"

Теги эспаньолабелардо фернандес антунья

Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"

"Эспаньол" определился с главным претендентом на пост тренера команды.

Как сообщает Marca, им может стать Абелардо Фернандес. Ожидается, что с испанцем будет подписан контракт до конца сезона, а его главной задачей будет избежание вылета команды в Сегунду.

После 20 туров "Эспаньол" замыкает турнирную таблицу Примеры, имея в активе 10 очков.

В качестве тренера Абелардо успел поработать в хихонском "Спортинге" и "Алавесе". Будучи игроком он выступал за "Спортинг", "Алавес" и "Барселону".

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