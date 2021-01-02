Экс-игрок "Барселоны" находится в коме

Известный испанский тренер Эусебио Сакристан неудачно упал и получил серьёзную травму головы.

По информации AS, 56-летний испанец в четверг перенёс операцию и сейчас находится в искусственной коме.

Сакристан наиболее известен по работе в "Барселоне Б" и "Реал Сосьедаде".

Будучи футболистом, он большую часть карьеры провёл в "Барселоне" - цвета "сине-гранатовых" защищал с 1988 по 1995 год.

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