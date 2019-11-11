Экс-игрок "Барселоны" назвал Роналду придурком
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер подверг критике португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри после своей замены в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0).
"Сарри во втором матче подряд меняет Роналду и тот идет мимо него сразу в раздевалку. Думаю, что все может закончиться плохо. Он явно еще более отбитый придурок, чем Сарри", - написал Линекер в своем Twitter.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7