Экс-игрок "Барселоны" назвал Роналду придурком

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер подверг критике португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри после своей замены в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0).

"Сарри во втором матче подряд меняет Роналду и тот идет мимо него сразу в раздевалку. Думаю, что все может закончиться плохо. Он явно еще более отбитый придурок, чем Сарри", - написал Линекер в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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