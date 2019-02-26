Экс-игрок "Барселоны" оценил игру Месси в матче с "Севильей"
Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу поделился мнением об игре форварда "Барселоны" Лионеля Месси в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2), в котором аргентинец сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу.
Стоит отметить, что Деулофеу также забил три мяча и отдал голевой пас во встрече 27-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом" (5:1).
"Я думал, что являюсь королем уик-энда, но потом увидел игру Месси. Он - невероятен, обожаю наблюдать за его игрой", - приводит слова Деулофеу AS.
Напомним, что 24-летний Деулофеу перешел в "Уотфорд" из "Барселоны" прошлым летом за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передач.
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|2
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|27
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|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
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|27
|52
|6
|Челси
|26
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|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|18
|Саутгемптон
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|Фулхэм
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