Экс-игрок "Барселоны" оценил игру Месси в матче с "Севильей"

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Экс-игрок "Барселоны" оценил игру Месси в матче с "Севильей"

Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу поделился мнением об игре форварда "Барселоны" Лионеля Месси в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2), в котором аргентинец сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что Деулофеу также забил три мяча и отдал голевой пас во встрече 27-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом" (5:1).

"Я думал, что являюсь королем уик-энда, но потом увидел игру Месси. Он - невероятен, обожаю наблюдать за его игрой", - приводит слова Деулофеу AS.

Напомним, что 24-летний Деулофеу перешел в "Уотфорд" из "Барселоны" прошлым летом за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передач.

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