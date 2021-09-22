Экс-игрок "Барселоны" Паулиньо покинул саудовский клуб всего через 2 месяца после перехода

Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Паулиньо покинул "Аль-Ахли", сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта всего через два месяца после подписания. Паулиньо успел провести за "Аль-Ахли" четыре матча и забил два гола. Соглашение было расторгнуто в связи с "чрезвычайными обстоятельствами".

33-летний Паулиньо ранее выступал за "Вильнюс", "Лодзь", "Пан де Асукар", "Брагантино", "Коринтианс", "Тоттенхэм", "Гуанчжоу Эвергранд", "Барселону" и вновь "Гуанчжоу Эвергранд". За сборную Бразилии сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

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