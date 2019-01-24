Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга

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Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга

Экс-игрок "Барселоны" Рональд де Бур рассказал, что думает о переходе Френки де Йонга в каталонский клуб. Об этом сообщает Cadena Ser.

Официально голландец станет футболистом каталонского клуба 1 июля. Трансфер де Йонга обошелся "Барсе" в 75 миллионов евро.

"У Де Йонга есть ДНК "Аякса", который сход ДНК "Барселоны". Он умный парень, у которого много идей, Месси, не задумываясь влюбится в Де Йонга. Я очень рад, что он выбрал "Барсу", - сказал де Бура. 

Напомним, вчера, 23 января, 21-летний футболист был подписан "Барселоной".

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