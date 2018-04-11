Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов

Бывший футболист "Барселоны" Хосе Рамон Алексанко поделился мнением о вылете команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что вчера каталонцы разгромно уступили "Роме" со счетом 3:0.

"В конце игры у меня просто не было слов. Я смотрел на финальный штурм "Барселоны" и никак не мог понять, почему команда не начала так играть раньше" - приводит слова АЛексанко сайт УЕФА.

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