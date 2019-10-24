Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что Мбаппе должен играть в Примере или АПЛ
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. Об этом сообщает Goal.
"Без сомнений, у Мбаппе есть качества, чтобы стать одним из лучших в мире. Он играет в прекрасный футбол и обладает огромным потенциалом.
Свой талант он может развить в Примере или АПЛ. Лига 1 ниже уровнем.
Я уважаю ПСЖ, но в будущем Мбаппе должен уйти в испанский или английский клуб, чтобы подтвердить, что он наследник Месси или Роналду. Лучшие игроки должны играть в лучших лигах", - сказал Ривалдо.
В этом сезоне француз участвовал в 5 матчах Лиги 1, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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|Монпелье
|10
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|Сент-Этьен
|10
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|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
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|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
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|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
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|Лион
|10
|10
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|Ним
|10
|10
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|Дижон
|10
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|Страсбур
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