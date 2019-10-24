Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что Мбаппе должен играть в Примере или АПЛ

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Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что Мбаппе должен играть в Примере или АПЛ

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. Об этом сообщает Goal.

"Без сомнений, у Мбаппе есть качества, чтобы стать одним из лучших в мире. Он играет в прекрасный футбол и обладает огромным потенциалом.

Свой талант он может развить в Примере или АПЛ. Лига 1 ниже уровнем.

Я уважаю ПСЖ, но в будущем Мбаппе должен уйти в испанский или английский клуб, чтобы подтвердить, что он наследник Месси или Роналду. Лучшие игроки должны играть в лучших лигах", - сказал Ривалдо.

В этом сезоне француз участвовал в 5 матчах Лиги 1, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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