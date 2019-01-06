Экс-игрок "Барселоны" сделал громкое заявление о Роналду и Неймаре



Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, как он относится к своему одноклубнику Неймару.

"Люди завидуют Неймару. У него есть все, что они хотят: деньги, талант и красота. Я хорошо знаю его, он умный парень. Неймар для меня, как сын. Те, кто его критикуют, никогда не добьются того же. Тоже самое происходит и с Роналду", - приводит слова Алвеса сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио.

26-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал восемь голевых пасов.

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