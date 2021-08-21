Экс-игрок "Барселоны" Тодибо: "Нам запрещали трогать Месси на тренировках"

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Экс-игрок "Барселоны" Тодибо: "Нам запрещали трогать Месси на тренировках"Фото: инстаграм Тодибо

Экс-игрок "Барселоны" Жан-Клер Тодибо рассказал, как в клубе относились к Лионелю Месси.

"Нам запрещали трогать Месси на тренировках. Это странно звучит, но так и было. Мы не хотели его травмировать", - приводит слова Тодибо Goal.com.

Напомним, что "Барса" купила Тодибо 2019 году. Этим летом игрок ушел в "Ниццу".

Месси является воспитанником "Барсы". Он выступал за основную команду каталонцев с 2003 по 2021 год.

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