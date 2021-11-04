Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес требует отдать "Золотой мяч" 2021 года польскому форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

"Дайте Левандовски "Золотой мяч", черт возьми! Иначе я отдам ему свой!" – заявил Мирамонтес.

Отметим, что испанский полузащитник получил данную награду в 1960 году.

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