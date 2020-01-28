Экс-игрок "Барселоны" восстановился после перелома ноги менее чем за три месяца

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Экс-игрок "Барселоны" восстановился после перелома ноги менее чем за три месяца

Португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба.

Футболист смог возобновить тренировочные занятия спустя всего 86 дней после серьезного перелома голеностопа со смещением. В ближайшее время португалец будет заниматься индивидуально, но частично и в общей группе.

В нынешнем сезоне 26-летний Гомеш провел за "Эвертон" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Хавбек перешел в ливерпульский клуб летом 2018 года из "Барселоны" на правах аренды. Через год англичане выкупили трансфер игрока.

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