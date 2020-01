Экс-игрок "Барселоны" восстановился после перелома ноги менее чем за три месяца

Португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба.

Футболист смог возобновить тренировочные занятия спустя всего 86 дней после серьезного перелома голеностопа со смещением. В ближайшее время португалец будет заниматься индивидуально, но частично и в общей группе.

| SO GOOD to see @aftgomes back training with the rest of the lads today!



Just 8️⃣6️⃣ days after his injury, Gomes joined the squad for small sections of the first-team session. pic.twitter.com/9QCVIAwLGZ