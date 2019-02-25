Экс-игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

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Экс-игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Испанский игрок Андреа Орланди решил уйти из футбола. Данное решение 34-летний полузащитник принял из за проблем с сердцем. Об этом сообщает Goal.com.

"На данный момент играть в футбол небезопасно. Я был разочарован, когда доктор сообщил мне печальную новость. Однако я уже смирился с этим, врачи мне вовремя помогли.

Я бы мог сделать операцию и продолжить играть в футбол. В 34 глупо рисковать", - сказал футболист.

Футболист играл за такие известные команды, как "Барселона", "Алавес" и "Суонси".

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