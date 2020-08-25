Экс-игрок "Барсы" Фигу рассказал, почему Месси этим летом не покинет клуб

Экс-игрок "Барселоны" Луиш Фигу заявил, что капитан команды Лионель Месси этим летом не покинет клуб. Об этом сообщает Marca.

"Этим летом Месси точно не покинет "Барселону". По себе знаю: если игрок не хочет оставаться в клубе, он уйдет. Но ни один клуб в мире не сможет заплатить за него отступные, уверен в этом на 100%", - сказал Фигу.

Напомним, в контракте 33-летнего игрока сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

Не пропустите: Артур Рамос: "Барселона" навсегда в моем сердце"| http://soccernews.ru