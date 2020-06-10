Экс-игрок "Барсы" Стоичков: "Никто не выиграет того, что выиграл Месси"
Экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков рассказал, что думает о сравнении между игроками сборной Аргентины Лионелем Месси и Диего Марадоной.
"Месси - легенда. Сложно сравнивать его с Марадоной. Нет никого, кто выиграл столько трофеев, сколько Месси. Шесть "Золотых мячей", пять "Золотых бутс", лучший игрок ЧМ-2014.
Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Люди любят сравнивать Месси с Марадоной. Но это несправедливо, это разные эпохи", - цитирует Стоичкова Sport.es.
Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
Не пропустите: Лионель Месси готов обсудить новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Расинг Клуб
|23
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|5
|Аргентинос Хуниорс
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|39
|6
|Дефенса и Хустисия
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|7
|Ланус
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|Сан Лоренцо
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|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|11
|Арсенал
|23
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|Тальерес де Кордоба
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|Эстудиантес
|23
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|Индепендьенте
|23
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|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
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|К Кордоба Сантьяго
|23
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|Химнасия Ла-Плата
|23
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|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
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|Альдосиви
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|18
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|Годой Крус
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