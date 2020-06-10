Экс-игрок "Барсы" Стоичков: "Никто не выиграет того, что выиграл Месси"

Экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков рассказал, что думает о сравнении между игроками сборной Аргентины Лионелем Месси и Диего Марадоной.

"Месси - легенда. Сложно сравнивать его с Марадоной. Нет никого, кто выиграл столько трофеев, сколько Месси. Шесть "Золотых мячей", пять "Золотых бутс", лучший игрок ЧМ-2014.

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Люди любят сравнивать Месси с Марадоной. Но это несправедливо, это разные эпохи", - цитирует Стоичкова Sport.es.

Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

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