Экс-игрок "Баварии" Герреро заставил соперника обменяться футболками
Форвард "Интернасьонала" Хосе Паоло Герреро удивил своим поведением после матча чемпионата Бразилии против "Шапекоэнсе".
35-летний перуанец подошёл к Марсио Араужо и буквально заставил того обменяться с ним футболками. Смотрите, как это было!
KKKKKK Não vai dar a camisa pro Guerrero, não, Márcio Araújo?— SporTV (@SporTV) September 22, 2019
Curta o duelo entre Internacional x Chapecoense pelo Brasileirão no #PremierePlay: https://t.co/BUzHxqXeeG#INTxCHA #PremierePlay pic.twitter.com/6F4PyDuWtt
Герреро наиболее известен по выступлениям за "Баварию". Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу.
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"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7