Экс-игрок "Баварии" Герреро заставил соперника обменяться футболками

Форвард "Интернасьонала" Хосе Паоло Герреро удивил своим поведением после матча чемпионата Бразилии против "Шапекоэнсе".

35-летний перуанец подошёл к Марсио Араужо и буквально заставил того обменяться с ним футболками. Смотрите, как это было!

KKKKKK Não vai dar a camisa pro Guerrero, não, Márcio Araújo?



Curta o duelo entre Internacional x Chapecoense pelo Brasileirão no #PremierePlay: https://t.co/BUzHxqXeeG#INTxCHA #PremierePlay pic.twitter.com/6F4PyDuWtt — SporTV (@SporTV) September 22, 2019

Герреро наиболее известен по выступлениям за "Баварию". Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу.

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