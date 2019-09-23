Экс-игрок "Баварии" Герреро заставил соперника обменяться футболками

Теги хосе паоло геррероинтернасьоналшапекоэнсе

Экс-игрок "Баварии" Герреро заставил соперника обменяться футболками

Форвард "Интернасьонала" Хосе Паоло Герреро удивил своим поведением после матча чемпионата Бразилии против "Шапекоэнсе".

35-летний перуанец подошёл к Марсио Араужо и буквально заставил того обменяться с ним футболками. Смотрите, как это было!

Герреро наиболее известен по выступлениям за "Баварию". Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу.

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