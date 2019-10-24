Экс-игрок "Баварии" Хаманн раскритиковал Коутинью
Бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля" Дитмар Хаманн рассказал, что недоволен игрой хавбека немецкого клуба Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Bild.
"Для меня Коутинью инородное тело в команде. Не вспомню какого то момента хорошего, который он создал в атаке.
Если у вас есть такой игрок, то конечно, будут проблемы. В защите он хорош лишь наполовину", - сказал Хаманн.
Напомним, Коутиньо стал игроком "Баварии" этим летом, когда клуб взял его в аренду из "Барселоны".
В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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