Экс-игрок "Баварии" Хаманн раскритиковал Коутинью

Бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля" Дитмар Хаманн рассказал, что недоволен игрой хавбека немецкого клуба Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Bild.

"Для меня Коутинью инородное тело в команде. Не вспомню какого то момента хорошего, который он создал в атаке.

Если у вас есть такой игрок, то конечно, будут проблемы. В защите он хорош лишь наполовину", - сказал Хаманн.

Напомним, Коутиньо стал игроком "Баварии" этим летом, когда клуб взял его в аренду из "Барселоны".

В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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