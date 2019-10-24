Экс-игрок "Баварии" Хаманн раскритиковал Коутинью

1 Теги бавария мюнхенфилиппе коутиньо

Экс-игрок "Баварии" Хаманн раскритиковал Коутинью

Бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля" Дитмар Хаманн рассказал, что недоволен игрой хавбека немецкого клуба Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Bild.

"Для меня Коутинью инородное тело в команде. Не вспомню какого то момента хорошего, который он создал в атаке.

Если у вас есть такой игрок, то конечно, будут проблемы. В защите он хорош лишь наполовину", - сказал Хаманн.

Напомним, Коутиньо стал игроком "Баварии" этим летом, когда клуб взял его в аренду из "Барселоны".

В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

Не пропустите: "Бавария" сообщила, что Эрнандесу нужна операция| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Даже Мюллер полезнее со скамейки

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"

СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 8 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 15
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
6 Фрайбург Фрайбург 8 14
7 Шальке Шальке 8 14
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
10 Герта Герта 8 11
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 8 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
14 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
15 Кельн Кельн 8 7
16 Аугсбург Аугсбург 8 6
17 Майнц 05 Майнц 05 8 6
18 Падерборн Падерборн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов