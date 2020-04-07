Экс-игрок "Баварии" прокомментировал ситуацию с контрактом Нойера

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Экс-игрок "Баварии" прокомментировал ситуацию с контрактом Нойера

Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус высказался по поводу будущего голкипера Мануэля Нойера в команде. Об этом сообщает Sky Deutschland.

По данным источника, футболист хочет подписать с клубом пятилетний контракт, однако "Бавария" готова предложить лишь трехлетнее соглашение. Нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

"Понимаю, что Нойер хочет чувствовать себя в безопасности, поэтому он хочет долгосрочный контракт, однако пять лет - это много. Не думаю, что Нойер будет играть в "Баварии" в следующем сезоне", - сказал Маттеус.

Напомним, чемпионат Германии приостановлен до неопределенного времени из-за пандемии коронавируса.

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