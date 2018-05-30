Экс-игрок Бразилии рассказал о зависимости сборной от Неймара

Бывший игрок сборной Бразилии Дада Маравилья высказался о зависимости команды от Неймара.

"Я видел его на тренировке и немного взволнован. В определенных местах он показал несколько синяков, что меня напугало. Все знают, что у него проблемы с правой ногой, один удар может вывести его из игры.

Он невероятен. Никто не выходит на него, чтобы отобрать мяч, соперники стремятся ударить его и травмировать - ему стоит быстро двигаться с мячом, чтобы избежать этого. Бразилия сильно зависит от Неймара, он - 50 процентов команды" - приводит слова Дада Goal.com.

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