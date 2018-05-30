Экс-игрок Бразилии рассказал о зависимости сборной от Неймара
Бывший игрок сборной Бразилии Дада Маравилья высказался о зависимости команды от Неймара.
"Я видел его на тренировке и немного взволнован. В определенных местах он показал несколько синяков, что меня напугало. Все знают, что у него проблемы с правой ногой, один удар может вывести его из игры.
Он невероятен. Никто не выходит на него, чтобы отобрать мяч, соперники стремятся ударить его и травмировать - ему стоит быстро двигаться с мячом, чтобы избежать этого. Бразилия сильно зависит от Неймара, он - 50 процентов команды" - приводит слова Дада Goal.com.
Читайте также: Стали известны призовые игрокам сборной Бразилии за победу в ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" не заинтересована в Пьяниче
-
Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом"
-
Смолов номинирован на премию "Спортсмен года"
-
Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А
-
Венгер: "Я хочу тренировать большой клуб, у которого есть амбиции"
-
Зидан назвал свой лучший момент в "Реале"
-
Рамос: "Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным"
-
"Атлетик" объявил имя нового главного тренера
-
Английская пресса назвала фаворита на пост тренера "Реала"
-
"Бавария" намерена выставить на трансфер Тьяго Алькантару
-
Ковач планирует выставить на трансфер пятерых футболистов "Баварии"
-
Читатели Marca назвали "Реал" Зидана лучшей командой в истории футбола
-
1
Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды"
-
Перес: "Это было неожиданное решение Зидана"
-
1
Зидан: "Я думаю, что пришло правильное время для расставания"
-
"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану
-
2
Официально: Зидан покидает "Реал"
-
Касильяс: "Не обменял бы Роналду на Неймара"
-
"Барселона" работает над подписанием замены Бускетсу
-
"Ювентус" готов расстаться с тремя ведущими игроками, чтобы подписать Милинковича-Савича