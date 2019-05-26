Экс-игрок "Челси": "Азара нужно отпустить в "Реал"
Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф заявил, что лондонскому клубу нужно продать в "Реал" бельгийского нападающего Эдена Азара.
"Контракт Азара с "Челси" действует еще год, поэтому его нужно продавать. Клубу стоит взглянуть на это с финансовой точки зрения. В прошлом году казалось, что Эден перейдет в "Реал", но "Челси" удалось его сохранить. После этого он провел отличный сезон.
Конечно, можно попробовать его удержать, но вряд ли он будет играть на таком же уровне, так как будет несчастлив. Поэтому нужно поблагодарить Эдена и искать ему замену", - приводит слова Лебефа The Sun.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.
Не пропустите: "Челси" требует за Азара на 29 миллионов больше, чем предлагает "Реал". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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