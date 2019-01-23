Экс-игрок "Челси" Микел близок к возвращению в Англию

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел близок к возвращению в Англию, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 31-летний нигериец уже согласовал детали личного контракта с "Мидлсбро". Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Последним клубом хавбека был китайский "Тяньцзинь Тэда", с которым он прекратил сотрудничество в начале января текущего года.

Отметим, что стоимость Микела оценивается в 3,5 миллиона евро.

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