Экс-игрок "Челси" назвал причину, почему Азар не выиграл "Золотой мяч"

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Экс-игрок "Челси" назвал причину, почему Азар не выиграл "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Бывший полузащитник лондонского "Челси" Джо Коул высказал мнение, почему бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не сумел завоевать "Золотой мяч".

"Азар должен был выигрывать "Золотой мяч" в тот момент, когда его получил Лука Модрич. Впрочем, Эден живет таким образом, чтобы быть счастливым. Он лучший из всех, с кем я играл. Он не такой игрок, как Месси и Роналду, но это нормально. Он принес массу радости фанатам "Лилля" и "Челси", выиграл очень много трофеев. Ему есть чем гордиться. 

У Азара не складывается в "Реале", но жалеть тут не о чем. Если бы Эден жил как Роналду, принимая ледяные ванны в час ночи, то выиграл бы все индивидуальные награды. Впрочем, он выбрал путь семейного человека. Азар сохраняет баланс между спортом и жизнью вне поля", - приводит слова Коула Goal.com.

Не пропустите: Азар считает, что Анчелотти несправедлив к нему. | http://soccernews.ru
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