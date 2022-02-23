Экс-игрок "Челси" назвал причину, почему Азар не выиграл "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Бывший полузащитник лондонского "Челси" Джо Коул высказал мнение, почему бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не сумел завоевать "Золотой мяч".
"Азар должен был выигрывать "Золотой мяч" в тот момент, когда его получил Лука Модрич. Впрочем, Эден живет таким образом, чтобы быть счастливым. Он лучший из всех, с кем я играл. Он не такой игрок, как Месси и Роналду, но это нормально. Он принес массу радости фанатам "Лилля" и "Челси", выиграл очень много трофеев. Ему есть чем гордиться.
У Азара не складывается в "Реале", но жалеть тут не о чем. Если бы Эден жил как Роналду, принимая ледяные ванны в час ночи, то выиграл бы все индивидуальные награды. Впрочем, он выбрал путь семейного человека. Азар сохраняет баланс между спортом и жизнью вне поля", - приводит слова Коула Goal.com.
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