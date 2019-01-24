Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"

Бывший игрок "Челси" Джон Оби Микел подписал контракт с "Мидлсбро". Об этом сообщает сайт английской команды.

31-летний футболист перешёл в стан "Мидлсбро" до конца этого года. Игрок недавно ушел из китайского клуба "Тяньцзинь Тэда".

Микел перешёл в "Тяньцзинь Тэда" из "Челси" в 2017 году. В лондонском клубе нигериец играл с 2006 года.

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