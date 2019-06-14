Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию

Теги палмейрасрамирестрансферы

Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию

Известный бразильский полузащитник Рамирес перешел в "Палмейрас", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

32-летний Рамирес ранее выступал за "Жойнвиль", "Крузейро", "Бенфику", "Челси" и "Цзянсу Сунин". За сборную Бразилии сыграл 52 матча и забил четыре гола. Чемпион Англии, чемпион Португалии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка португальской лиги, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока 8,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лусиания Лусиания 11 25
2 Бразильенсе Бразильенсе 11 21
3 Гама Гама 11 19
4 Сейландия Сейландия 11 19
5 Бразилиа Бразилиа 11 16
6 СЕ Санта Мария СЕ Санта Мария 11 15
7 Унаи Итапуа Унаи Итапуа 11 15
8 Собрадиньо ЕК Собрадиньо ЕК 11 14
9 Taguatinga Taguatinga 11 13
10 Formosa Formosa 11 11
11 Planaltina Planaltina 11 4
12 Cruzeiro DF Cruzeiro DF 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов