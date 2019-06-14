Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию

Известный бразильский полузащитник Рамирес перешел в "Палмейрас", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

32-летний Рамирес ранее выступал за "Жойнвиль", "Крузейро", "Бенфику", "Челси" и "Цзянсу Сунин". За сборную Бразилии сыграл 52 матча и забил четыре гола. Чемпион Англии, чемпион Португалии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка португальской лиги, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока 8,5 миллионов евро.

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