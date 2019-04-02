Экс-игрок "Челси": "Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему"

Экс-игрок "Челси" Крис Саттон рассказал, что думает о матче "Арсенала" с "Ньюкаслом" (2:0). Кроме того, футболист отметил игру Аарона Рэмзи, который перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает BBC Radio 5.

"Арсенал" выступил прекрасно. Они летают на поле. У "Ньюкасла" было минимум шансов. Болельщики стоят за командой, за Эмери.

Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему", - сказал Саттон.

"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Ньюкасл" с 35 баллами расположился на 14 строчке.

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