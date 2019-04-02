Экс-игрок "Челси": "Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему"

Теги ньюкасл юнайтедаарон рэмзиарсенал лондон

Экс-игрок "Челси": "Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему"

Экс-игрок "Челси" Крис Саттон рассказал, что думает о матче "Арсенала" с "Ньюкаслом" (2:0). Кроме того, футболист отметил игру Аарона Рэмзи, который перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает BBC Radio 5.

"Арсенал" выступил прекрасно. Они летают на поле. У "Ньюкасла" было минимум шансов. Болельщики стоят за командой, за Эмери.

Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему", - сказал Саттон. 

"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Ньюкасл" с 35 баллами расположился на 14 строчке.

Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на Зе Луиша | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 31 61
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Эвертон Эвертон 32 43
10 Уотфорд Уотфорд 31 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 31 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов