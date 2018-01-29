Экс-игрок "Челси" советует "Ливерпулю" подписать Махреза

Экс-футболист "Челси" Пэт Невин считает, что "Ливерпулю" необходимо приобрести вингера "Лестера" Рияда Махреза.

"Рияд Махрез отлично вписался бы в нынешний "Ливерпуль". Он хорошо действует, когда его команда подолгу владеет мячом, играет в атакующий футбол.

Махрез для меня выглядит футболистом "Ливерпуля". Если бы я руководил мерсисайдцами, я бы стучал в дверь "Лестера", чтобы получить его" - приводит слова Невина Mirror.

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