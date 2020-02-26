Роналду в составе "Ювентуса" на матч с "Лионом"

Стали известны стартовые составы "Лиона" и "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Лион": Лопеш, Марсело, Денайе, Марсал, Дюбуа, Бруно, Тусар, Корне, Токо Экамби, Ауар, Дембеле

"Ювентус": Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Куадрадо, Дибала, Роналду

Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

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