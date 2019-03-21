Экс-игрок ЦСКА Алдонин посетил похороны певицы Началовой
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин побывал на похоронах певицы Юлии Началовой, сообщают российские СМИ.
39-летний Алдонин и 38-летняя Началова состояли в браке с 2006 по 2011 годы. В 2006 году у них родилась дочь Вера. После внезапной смерти певицы, было решено, что дочь будет жить с отцом.
Началова ушла из жизни 16 марта. В течении последних восьми лет певица страдала от подагры. Также у нее был диагностирован сахарный диабет. Из-за небольшой травмы ноги у нее развилась гангрена. Несмотря на операцию женщина скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.
Не пропустите: Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой. | http://soccernews.ru
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